Türkiye'ye, alanında tarihi zaferler yaşatan ay-yıldızlı ekip, Mersin'deki kamp çalışmalarında Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşıp tarihe geçtikleri seri üzerine yoğunlaşıyor.

Mart ayı sonunda Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak organizasyona kenetlenen milli sporcular, altın madalya kazanmanın hesaplarını yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık"

Takım kaptanı Duygu Doğan, takımda moral ve keyiflerin yerinde olduğunu söyledi. Duygu, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdıklarına dikkat çekti.

"Avrupa şampiyonluğunu beklemiyorduk, açıkçası sürpriz oldu. Ülkemize altın madalya kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Avrupa şampiyonluğunu çok iyi şekilde avantaja döndürmeyi düşünüyoruz. Kendimizi ilerleyen süreçlerde daha iyi noktaya çıkaracağız."

Duygu, Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na odaklandıklarını belirtti.

"Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık. Bu başarımızı devam ettirip Dünya Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Peri Berker: Hatasız ve temiz bir yarış çıkaracağız

Milli sporculardan Peri Berker de Avrupa'da elde edilen tarihi zaferlerin yeni başarıların "kapısını araladığını" vurguladı. Peri, hedef büyüttüklerine işaret etti.

"Şu an Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Sofya'daki organizasyonda olimpiyat yolculuğundaki rakiplerimizle karşılaşacağız. Organizasyona son Avrupa Şampiyonu olarak gideceğiz. Bunun sorumluğunun farkındayız. Gözler bizim üzerimizde olacak. İlk izlenim her zaman çok önemli. Elimizden geleni ortaya koyup hatasız ve temiz bir yarış çıkaracağız."

[Fotoğraf: AA]

Azra Akıncı: Madalyaya uzanmak istiyoruz

Cimnastikçilerden Azra Akıncı da takım olarak ilkleri başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ay-yıldızlı forma altında yeni zaferlere ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Azra, "Sorumluluğumuz arttı. Antrenmanlara daha hevesli geliyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra serimize eklemelere yapıp puanlarımızı arttırdık. Dünya Kupası'nda, Avrupa'da başardığımız dereceyi koruyup madalyaya uzanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Nil Karabina: Elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız

Nil Karabina da son Avrupa şampiyonu unvanını takım olarak fırsata çevirmek istediklerini ifade etti.

"Serileri zorlaştırmaya başladık. Puanlarımızı arttırıyoruz. Takım arkadaşlarımızla sürekli konuşup birbirimizi motive ediyoruz. Sofya'daki Dünya Kupası önümüzdeki ilk yarışma olacak. Beklentilerin arttığını biliyoruz. Elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız."

Eda Asar da Dünya Kupası hazırlıklarına sıkı şekilde sarıldıklarını dile getirerek, organizasyonda başarı elde etmeye odaklarını kaydetti.