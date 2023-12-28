Puslu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 28.12.2023 10:45

Altay'da Paixao'dan ikinci veda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşarak kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Altay'da Paixao'dan ikinci veda
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Daha önce siyah-beyazlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshedip, bir sonraki sezon başında yuvaya dönen Portekizli santrfor, bu kez geri dönüşü olmayan bir yola çıktığını ifade etti.

Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başaran 39 yaşındaki futbolcu 179 resmi müsabakada 108 kez rakip fileleri sarstı.

Kulübe ihtar çektikten sonra alacağı ödenmemesi üzerine serbest kalma hakkı kazanan Marco Paixao'nun Şanlıurfaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Paixao, veda mesajını gözleri yaşlı bir şekilde yazdığını dile getirdi.

"Bugün hayatımın en üzücü günlerinden biri. Kalbim tamamen parçalandı. Son 5 buçuk yılda bu kulüpte o kadar güzel şeyler yaşadım ki veda etmek çok zor. Hep Altay formasıyla futbola veda edeceğime inandım ama olmadı. Ne üzücü bir gün. Her zaman yanımda olan muhteşem taraftarlara, bu güzel mesajlara, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Burada seni her zaman kucaklayacak güzel bir kalbi olan gerçek bir arkadaşın olduğunu biliyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bir gün Altay yeniden harika bir kulüp olur. Bu hayatımın en hüzünlü vedası. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir."

Yönetimden isitifa geldi

Altay'da 16 Kasım'da göreve gelen Murat Pervane başkanlığındaki yönetimde ilk fire verildi. Siyah-beyazlılarda basın sözcüsü Mithat Umutoğulları istifa ettiğini duyurdu.

Altay yönetimi yarın kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzünleyerek kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

ETİKETLER
Altay
Sıradaki Haber
Juventus Gleison Bremer'in sözleşmesini uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
İsrail'in 10 gün önce Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli kurtarılamadı
12:08
İstanbul merkezli 8 ilde 'Kafes' operasyonu: 19 gözaltı
12:01
BM'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı
11:58
Hakkari'de ekiplerin 4 metre karla zorlu mücadelesi
11:54
Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen göçmen sayısı 2023'te 2 milyon 240 bini aştı
12:09
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Bursa'nın son postnişininin mirası 98 yıl sonra ayağa kaldırılan Mevlevihane ile buluştu
Bursa'nın son postnişininin mirası 98 yıl sonra ayağa kaldırılan Mevlevihane ile buluştu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ