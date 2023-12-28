Alperen Şengün'ün 24 sayısı Rockets'a yetmedi

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Suns, deplasmanda Rockets'ı 16 sayı farkla yendi.

Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. "Triple-double"ını yaptı. Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmedi

Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu. Cavaliers'ta, Caris LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

Antetokounmpo'dan 32 sayı

Milwaukee Bucks, deplasmanda Brooklyn Nets'i 144-122 yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 10 ribaunt, 8 asist ile "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Nets'te ise Jalen Wilson, 21 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-112

Washington Wizards-Toronto Raptors: 102-132

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 122-144

Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-129

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 129-120

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-113