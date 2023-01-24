NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin birbiriyle art arda oynadıkları ikinci maçta Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u bu kez yendi ve 13 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 42 sayı, 4'er ribaunt ve asistle kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Milli oyuncu Alperen Şengün 21 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, Eric Gordon 14 sayı, 4'er ribaunt ve 4 asist, Tari Eason 11 sayı ve 9 ribaunt, Jae'Sean Tate 11 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards 31 sayı, 5 asist ve 4 top çalma, D'Angelo Russell 30 sayı ve 7 asist, Rudy Gobert 15 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

Celtics'in 9 maçlık galibiyet serisine Magic son verdi

Doğu temsilcilerinin karşılaşmasında Orlando Magic, konuk ettiği konferans lideri Boston Celtics'i 113-98 mağlup etti.

Bu sezon 18. kez kazanan Magic'te Paolo Banchero 23 sayı ve 5 ribaunt, Wendell Carter 21 sayı ve 11 ribaunt, Cole Anthony 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Franz Wagner 15 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, sakatlığının sona ermesinin ardından 2,5 yıl sonra sahalara dönen Jonathan Isaac 10 sayıyla skora katkı verdi.

9 maçlık galibiyet serisi son bulan ve 13. yenilgisini alan Celtics'te Jayson Tatum 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Jaylen Brown 26 sayı ve 5 ribaunt, Sam Hauser 13 sayı, Derrick White 11 sayı, 4'er ribaunt ve asistle mücadele etti.

Antetokounmpo sahalara döndü, Bucks kazandı

Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Milwaukee Bucks, deplasmanda Detroit Pistons'ı 150-130 mağlup etti.

Bu sezon 30. kez kazanan Bucks'ta sakatlığının sona ermesinin ardından 5 maç sonra formasına kavuşan all-star Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 21 sayı ve 4 ribaunt, Bobby Portis 18 sayı ve 10 ribaunt, Jevon Carter 18 sayı, Jrue Holiday 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla galibiyeti getirdi.

49. maçında 37. mağlubiyetini alan Pistons'ta Bojan Bogdanovic 33 sayı, Jalen Duren 23 sayı ve 15 ribaunt, Saddiq Bey 21 sayı, Jaden Ivey 12 sayı ve 11 asistlik performans sergiledi.

Sonuçlar

Orlando Magic-Boston Celtics: 113-98

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 130-150

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 111-100

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 119-114

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 120-102

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 147-127

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 133-100