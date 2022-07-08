Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ajax ile Tottenham, Bergwijn'in transferi için 31,25 milyon avroya anlaştı. 24 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax ve PSV'nin altyapısından yetişen Bergwijn, profesyonel kariyerinde PSV (2014-2020) ve Tottenham'ın (2020-2022) formasını giydi.