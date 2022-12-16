Furkan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş tarafından yaklaşık 5 yıl önce keşfedildi.

Üniversite bünyesinde kurulan, başkanlığını ve antrenörlüğünü Karataş'ın yaptığı Sağlık Kültür ve Spor Kulübü sayesinde yüzmeyi öğrenen Furkan, bir yandan da Spor Lisesi'nde eğitimini sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Üniversitenin yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda antrenmanlarını sürdüren Furkan, bu yıl Mersin'de yapılan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve Antalya'daki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca gerçekleştirilen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda dereceler elde etti.

Aldığı başarılı sonuçlarla özgüveni artan Furkan, hayalindeki milli formayı giymek için yaptığı düzenli antrenmanlarla müsabakalara hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'yi iyi bir yerde temsil edeceğim"

Furkan Kaya, antrenörü olan Karataş'ın yaklaşık 5 yıldır kendisini özel olarak eğittiğini söyledi.

Furkan, yüzmeyle hayatında birçok şeyin olumlu yönde değiştiğini belirtti. Furkan, başarıyı hocasına ve disipline borçlu olduğunu vurguladı.

"Mersin'de 100 metre serbest stilde ve 50 metre sırt kategorisinde birinciliğim var. Evde yaklaşık 30 birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyam var. Antalya'da yaklaşık bir ay önce yarışma oldu. Benden büyük ağabeylerimle yarıştım. Hepsi 20-22 yaşlarındaydı. Onlarla yarışmama rağmen Türkiye ikincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Yaşım küçük ama milli takıma gireceğim. Allah nasip ederse Türkiye'yi iyi bir yerde temsil edeceğim. Özel sporcu olarak yüzmede doğuyu temsil eden tek sporcuyum."

[Fotoğraf: AA]

Hedef 2024 Paralimpik Oyunları

Sağlık Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş ise Furkan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve daha iyi dereceler elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Karataş, Furkan'ın gelecek vadettiğini vurguladı.

"Bu yıl Mersin'de yapılan okul sporları yarışmasında 4 yarışa girdi. 3 birincilik ve bir ikincilik alarak bizi gururlandırdı. Bundan dolayı bizim Furkan ile olan sürecimiz federasyon tarafından daha da tescillendi. Çünkü Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Furkan'ı direkt Türkiye Şampiyonası'na davet etti. Bunun sebebi Mersin'de yapmış olduğu başarılar. Antalya'da da 3 kategoride yarışmaya katıldık. 50 serbest, 50 kurbağalama ve 50 metre sırtta. Kurbağalama ve sırtta Türkiye ikinciliği, serbestte ise Türkiye beşincisi olduk ama bu 31 saniyeye 3 sporcu yerleşti. Furkan o sporcular arasında en küçük sporcuydu."

[Fotoğraf: AA]

Karataş, Furkan'ın daha da başarılı olup Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edeceğini düşündüğünü bildirdi.

Karataş, Furkan'ın yeni yarışmalara hazırladığını vurguladı.

"Biz inanıyoruz ki Ağrımıza iyi bir sporcu kazandıracağız ve 2024 Paralimpik Oyunları'nda Furkan'ın ülkemizi temsil edeceğini düşünüyorum. Doğu'da Türkiye Şampiyonası'na katılan tek özel sporcu Furkan'dır. Bu tarz çocukları bulup eğitim vermek çok zor. Özellikle doğuda bir sürü yetenekli çocuk var. Bunların, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirip hayatlarını kurtarmak adına bir öncülük olacağını düşünüyorum."