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Spor
AA 31.01.2024 09:57

Afrika Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu mücadeleleri tamamlanırken, çeyrek finalde Nijerya-Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Gine, Mali-Fildişi Sahilleri ve Yeşil Burun Adaları-Güney Afrika Cumhuriyeti eşleşti.

Afrika Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları tamamladı. Fas’ı, 2-0’lık skorla mağlup eden Güney Afrika Cumhuriyeti çeyrek finalde Yeşil Burun Adaları’na rakip olurken, Burkino Faso’yu 2-1 ile geçen Mali ise Fildişi Sahilli ile eşleşti.

Diğer çeyrek final mücadelesinde ise Nijerya - Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine tur için karşı karşıya gelecek. Süper Lig ve 1. Lig’den 8 futbolcu çeyrek finalde Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımıyla çeyrek finale kalan, aynı zamanda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de forma giyen 8 futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe’den Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor’dan Paul Onuachu ve Sivasspor’dan Ahmed Musa Nijerya ile, Beşiktaş’tan Arthur Masuaku ve Galatasaray’dan Cedric Bakambu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, Trabzonspor’dan Nicolas Pepe Fildişi Sahili ile, Fatih Karagümrük’ten Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları ile, Eyüpspor’dan ise Fredy de Angola ile çeyrek final mücadelesi verecek. 

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