Spor
Adil Rami'den asker selamlı paylaşım17 Ekim 2019 Perşembe 09:57 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 09:58
Fenerbahçe'nin Fas asıllı Fransız milli futbolcusu Adil Rami, sosyal medya hesabı instagram'daki profil fotoğrafını, asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirdi.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatmıştı.
Adil Rami'nin profil fotoğrafını asker selamı verdiği bir fotoğraf ile değiştirmesi sosyal medyada Türk Milli Takımı'na destek olarak yorumlandı.
Kaynak: AA
Etiketler: asker selamı Adil Rami barış pınarı harekatı