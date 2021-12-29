Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'un eski başkanı Gökoğlu vefat etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski başkanlarından Mehmet Gökoğlu vefat etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gökoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Gökoğlu'nun yakınlarına ve mavi-lacivertli camiaya başsağlığı dilendi.
Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig
Son Haberler
- 00:55
- 00:42
- 00:51
- 00:40
- 00:17
Sıradaki Haber
Galatasaray'da cezası biten Fatih Terim geri döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz