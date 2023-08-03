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Spor
TRT HABER/AA 03.08.2023 20:30

Adana Demirspor Cluj'u ağırlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Yukatel Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Adana Demirspor Cluj'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma başladı. Karşılaşmayı Belçikalı Nathan Verboomen yönetiyor.

Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor.

Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3'üncü eleme turunda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk yarının önemli anları

12. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Camora'nın sol kanattan yaptığı ortada Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası CFR Cluj savunmasının ceza yayına doğru uzaklaştırdığı topa Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Gol 43. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce Kulüp Başkanı Murat Sancak ve taraftarların resmedildiği koreografiyi sergiledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye,

​​​​​​​CFR Cluj: ﻿Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogolar, Krasniki, Avunou, Cvek, Yeboah, Birligea

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)

Gol: Dk. 43 Akintola (Yukatel Adana Demirspor​​​​​​​)

Sarı kart: Dk. 21 Svensson (Yukatel Adana Demirspor)

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