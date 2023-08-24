"Ace" rekortmeni ABD'li tenisçi John Isner veda ediyor

Isner, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"17 yıldan sonra artık profesyonel tenise veda etme zamanı geldi. Bu geçiş kolay olmayacak ama muhteşem ailemle bunun her saniyesini sabırsızlıkla bekliyorum."

Son turnuvası olacak

Isner ayrıca, 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ABD Açık'ın katılacağı son turnuva olacağı bilgisini verdi.

Tek erkekler dünya sıralamasında 2010 ile 2019 yılları arasında ilk 20'de yer alma başarısı gösteren ABD'li raket, teniste en çok "ace" (14 bin 411) atan sporcu rekorunu elinde bulunduruyor.