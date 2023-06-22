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Spor
AA 22.06.2023 09:29

ABD Senatosunda PGA Tour ve LIV Golf'ün birleşme kararı masaya yatırılacak

ABD Senatosu golf organizasyonu PGA Tour'un Suudi Arabistan tarafından kurulan LIV Golf ile birleşme kararına ilişkin detayları öğrenmek için 11 Temmuz'da bir oturum düzenleyecek.

ABD Senatosunda PGA Tour ve LIV Golf'ün birleşme kararı masaya yatırılacak
[Fotograf: AA]

ABD Senatosu Soruşturmalarla İlgili Daimi Alt Komitesi Başkanı Richard Blumenthal, PGA Tour yetkilisi Jay Monahan'a gönderdiği dilekçede, komitenin 11 Temmuz'da PGA Tour ile LIV Golf arasındaki birleşme kararıyla ilgili oturum düzenleneceğini bildirdi.

Oturumda, iki golf organizasyonu arasındaki anlaşma, Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun (PIF) ABD'deki yatırımları ve PIF tarafından finanse edilen LIV Golf'ün geleceğinin masaya yatırılacağını kaydeden Blumenthal, ayrıca yabancı bir hükümetin Amerikan kültür kurumlarına yaptığı yatırımla ilgili riskler ve planlanan anlaşmanın ABD'deki profesyonel golf üzerindeki etkilerinin de ele alınacağını belirtti.

Blumenthal, Monahan'ı anlaşmayla ilgili detaylı bilgi vermek üzere oturuma katılmaya davet etti.

Oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtlamak üzere davet edilen isimler arasında PIF Yöneticisi Yasir el-Rumayyan ve LIV GOF Üst Yöneticisi Greg Norman'ın da bulunduğu belirtiliyor.

İki rakibin birleşme kararı

ABD'li golf organizasyonu PGA Tour, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından kontrol edildiği öne sürülen Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunca desteklenen rakip LIV Golf ile 6 Haziran'da birleşme kararı almıştı.

İki kuruluş, PGA Tour ve LIV Golf'ün ticari işletmeleri ve haklarını yeni ve adı henüz belirlenmemiş kar amacı güden bir şirkette birleştirecek anlaşma imzalamıştı.

Böylece iki büyük kuruluş arasındaki "tekelleşme iddiaları ve haksız muamele" suçlamalarıyla devam eden davalar ve rekabet sona ermiş olacak.

Karara, çok sayıda ABD'li milletvekili tepki göstermiş, Golf Tour'un "ani dönüşü" ve Suudi Arabistan'ın etkisi eleştirilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, PGA Tour ve LIV Golf'ün birleşme kararını, ticaret engelleri ve piyasa rekabetini yönetmek için uygulanan "antitröst" yasalarının ihlali kapsamındaki endişeleri nedeniyle soruşturma kararı almıştı.

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