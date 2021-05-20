"Filenin Sultanları", bu yıl içinde üç büyük organizasyonda mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, 25 Mayıs-20 Haziran'da FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, 19 Ağustos-5 Eylül'de de Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek.

Hazırlıklarına İstanbul'da başlayan A Milli Takım'ın kampını ziyaret eden TVF Başkanı Üstündağ, ay-yıldızlı ekibin 2021 hedefleri, takımın durumu ve Türk voleybolu hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Akif Üstündağ, "Şimdi voleybol zamanı." sloganını dile getirdi.

"2021, voleybol yılı. Kadın Milli Takımımız, İtalya'da Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Salgın nedeniyle farklı bir statü ile oynanacak. Müsabakalar 35 gün sürecek. Son 2 yılda bir kez ikinci, bir kez de dördüncü olduk. Bu başarılarla dünya beşincisiyiz. Ardından Tokyo Olimpiyatları gerçekleştirilecek. Yine seyircisiz oynanacağı söyleniyor. Hangi şartlarda, nasıl olursa olsun olimpiyatların yapılmasını istiyoruz. Tokyo'dan sonra da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz."

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"Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz"

Üstündağ, Tokyo Olimpiyatları'nda millilerin ABD, Arjantin, Rusya, Çin, İtalya ile karşılaşacağını aktardı.

"Olimpiyatlarda zor bir gruptayız ama bu gruptan çıkacağımıza ve derece elde edeceğimize inanıyoruz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu ışığı hem teknik ekipte hem oyuncularda hem de bizi destekleyen camiada görüyorum. Hem VNL'den hem de olimpiyatlardan derece elde ederek dönmek istiyoruz. Ardından fazla zaman geçirmeden Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Bu organizasyonda 2019'da finalde Sırbistan'a kaybetmiştik. Şimdi de finalleri Sırbistan'da oynayacağız. İnşallah bu defa biz Sırbistan'ın ev sahipliğinde final oynayıp şampiyon olmak istiyoruz."

TVF Başkanı Üstündağ, göreve geldiğinde her turnuvada kürsüye çıkılacağının sözünü verdiğini hatırlattı.

"Sorumluluk alıp göreve geldiğim ilk gün, her turnuvada kürsüye çıkacağımızı söylemiştim. Çok şükür ki bu sözümüzü tuttuk. Hedefleri ve hayalleri olmayan başarılı olamaz. Başarılı olmak için hayalden ve hedeften vazgeçmeyeceksin. Voleybol camiasının hayalleri ve hedefleri hiç bitmedi, bitmeyecek. Önce Milletler Ligi, ardından olimpiyatlar, sonrasında da Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka madalya hesabı yapıyoruz. Bu organizasyonlarda camiayı ve ülkemizi mutlu edecek sonuçlar elde etmek istiyoruz. Üç organizasyonda üç madalya almayı hedefliyoruz."

"İki takım değil üç takım da yapabiliriz"

Mehmet Akif Üstündağ, yoğun program nedeniyle 2 farklı Kadın Milli Voleybol Takımı oluşturulduğunu söyledi.

Üstündağ, ikiden fazla takım oluşturabilecek kaliteli oyuncu havuzuna sahip olduklarını vurguladı.

"İki takım değil üç takım da yapabiliriz. İslam Oyunları, bir yıl ertelendi. Eğer düzenlenseydi üç milli takım oluşturacaktık. Milli takım havuzumuz geniş, altyapımız güçlü. Bizim yaş ortalamamız da çok genç. Tesisimiz ve imkanlarımız var. Federasyon olarak yapılması gereken neyse eksiksiz yerine getiriyoruz. Yapılmayan bir şey varsa bunun paylaşılmasına da açığız. Birkaç kişinin de canı sıkıldıkça bizim üzerimizde eleştiri odağı oluşturması da umurumuzda değil. Bunları da göz önünde bulundurmuyoruz. Bizim tek derdimiz her organizasyonda kürsüde olmak, oyuncu havuzumuzu genişletmek, imkanlar oluşturmak. Pandemi sürecinde herkesin sponsor sıkıntısı yaşadığı bir dönemde biz normal dönemden 2-3 kat fazla sponsor imkanları oluşturduk."