Spor

A Milli Kadın Futbol Takım'nın aday kadrosu açıklandı

24 Eylül 2019 Salı 14:45 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 14:58

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Estonya ve Slovenya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.