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Spor
AA 19.10.2023 19:14

A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosunu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile yapacağı UEFA Uluslar C Ligi maçlarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosunu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta 6 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekip, Lüksemburg ile 27 Ekim Cuma günü deplasmanda, 31 Ekim Salı günü ise Çorum'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 21 Ekim Cumartesi günü toplanacak.

Milli takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Fatma Şahin (Beylerbeyi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek, Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Orta Saha/Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Busem Şeker, Meryem Cennet Çal, Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Rojin Polat (Sidney Üniversitesi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin ( MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Derya Arhan (Beylerbeyi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatanspor), Melike Öztürk (Wulfz Fatih Karagümrük).

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