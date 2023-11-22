A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Ay-yıldız kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kendileri için ayrılan araçlarla ayrıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kafilede yer alan abisinin rahatsızlanmasına ilişkin "Uçakta aniden Emanuele Montella'nın tansiyonu düştü. Doktorlarımız hemen müdahale ettiler ve serum verdiler. Biraz beklediler ama maalesef durumunda yeteri kadar iyileşme görmedikleri için Münih'e acil iniş yaptık. Münih'te önce uçağın içinde ekipler müdahalede bulundu. Bir süre bekledik, daha sonra hastaneye götürdüler ama Hamit Altıntop ve federasyonumuzun doktoruyla beraber indiler ve orada bütün tahlilleri yapıldı. Kan tahlilleri ve diğerleri yapıldı, bir risk görmediler. Zaten hayati bir tehlike olmasın diye tedbir amaçla indirilmişti. Allah'a çok şükür her şey yolunda. Hocamız ve abisi hastaneden çıktılar. Oradan biraz dinlendikten sonra Roma'ya geçecekler. Hamit Altıntop'ta bir sonraki tarifeli uçakla doktorla birlikte Türkiye'ye gelecekler." diye konuştu.

Güzel bir gecenin ardından küçük bir sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Beklemek zorunda kaldık, havalimanı kapalıydı ve saat 6'da açılıyordu. Ekibin değişmesi gerekiyordu, ekibin mesai saati dolmuştu ama çok şükür sağ salim şu anda inmiş olduk. Çok şükür bazı başarılara giderken gerçekten hiçbir şey kolay değil. Her türlü zorluk var bu da onlardan bir tanesi oldu. Hep bahsediyorum her başarının arkasında bir takım çalışması var. Hep beraber başkanı, yönetim kurulu, teknik ekibi ve futbolcusuyla. Uçakta da bütün yönetim, futbolcular, teknik ekip hepimiz önce biraz üzüldük korktuk ama çok şükür korkacak bir şey yok, her şey yolunda."

"Çok mutlu, gururlu ve sevinçliyiz"

Mehmet Büyükekşi, gruptan lider çıktıları için çok mutlu, gururlu ve sevinçli olduklarını ifade etti.

Uzun yıllardır hiçbir teknik adamla yapılamayan bir başlangıca Montella ile imza attıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Çok mutlu, gururlu ve sevinçliyiz. Gerçekten tarihimizde ilk defa grup lideri olarak bir turnuvadan çıkıyoruz. Rakiplerimizin son dakikada play-off turu, onların maçı ne olacak… Bu defa Galler'in federasyon başkanı yanımda aynı kaygıyı yaşadı. Biz çok daha rahat maç seyrettik, Allah bu günleri de bize gösterdi.

Aslında biz hep şunu düşündük, yeni şeyler yapmaya çalışan bir federasyon yönetimiyiz. Düşünürken de hep şunu düşündük, bize gelen eleştiri milli takımımızın son derece kaliteli olduğu ama güzel oyun olmadığı, sistem olmadığı eleştirileriydi. Hocamızı daha önceden tanıdığımız için aslında mart ayında da zaman zaman böyle bir şeyi aklımızdan geçirmiştik ama galibiyetler gelince devam ettik. Son Ermenistan beraberliği arkasından Japonya mağlubiyetinden sonra hocamızın futbolcularla ilgili bir takım olumsuz düşünceleri, daha önce düşünmüş olduğumuz bu yola itti. Allah'a çok şükür hocamız gerçekten son derece saygı değer. 4 maç oynadık 3'ü galibiyet birisi beraberlik. Uzun yıllardan beri yaşanmayan güzel bir başlangıç yaptı."

Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedeflediklerini de anlatan Büyükekşi, "Avrupa Şampiyonası kuraları 2 Aralık'ta çekiliyor. Oraya gideceğiz, orada başarılı olabilmek. Milli takım bizim takımımız. Biz başarılı olursak hep birlikte sevince boğuluyoruz. Bunun devam etmesi lazım. Basın mensuplarının da destekleri çok değerli. Türk milli takımı hepimizin gözbebeği." değerlendirmesinde bulundu.

Hayallerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hep söylemiştim, 'milli maçlara gelirken milli takım formasıyla gelin' diye. 2024 Avrupa Şampiyonası için 50 bin milli takım forması siparişi verdik. İnşallah tüm milletimizin duaları bizimle orada. Sadece gruptan çıkmak değil daha büyük başarıları hedefliyoruz. Buna da inanıyorum, takımımızın başarılı olacağına. Bunu yapabilecek güç bizde var bu irade bizde var. Önce hayal ettik, hayalimizi hayata geçirdik. Avrupa Şampiyonası'na katılma konusundaki hayalimiz şu anda bitti, bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkmak daha sonra da gidebileceğimiz yere kadar daha yukarılara tırmanmak."

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan TFF Başkanı, "Biliyorsunuz 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenleme yetkisini aldık. Bundan sonraki hedefimiz bütün gerek Avrupa Şampiyonası gerekse dünya kupası şampiyonlarına mutlaka katılan bir ekip olmak. Genç bir ekibimiz var, kaliteli bir ekibimiz var. Bütün futbolcularımız bu konuda hepsi genç. Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Son olarak Kenan Yıldız'ı milli takıma davet etti hocamız. Yedi tane eksiğimiz varken bunları yaptık, şu anda takımda oynayan 7 oyuncumuz eksik." şeklinde görüş belirtti.

Geçtiğimiz günlerde erkek çocuğu dünyaya gelen ay-yıldızlı takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu tebrik eden Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden bu takım ve bu ülke güzel şeylere layık ve çok güzel bir başarıya imza attılar. Başta yönetim kurulumuzu, teknik ekibimizi ve futbolcularımızı ayrı ayrı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız her maçtan sonra bizi aradı tebrik etti, moral verdi. Futbola olan yakın ilgisi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah bu başarı bundan sonra da devam edecek. Çok teşekkür ediyorum."