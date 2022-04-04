Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene’ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz."