Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene’ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz."
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Son Dakika
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