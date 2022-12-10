76ers, Lakers'ı uzatmada yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'ı 133-122 mağlup etti.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'ın seyircisi önünde oynadığı Lakers maçının sonucu, uzatmada belli oldu. Uzatmada yalnızca 2 sayı yiyen 76ers sahadan galip ayrıldı.
76ers'ta Joel Embiid 38 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, James Harden da 28 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı. De'Anthony Melton 33 sayı, 7 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı. Maçta 9 dakika 17 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Anthony Davis 31 sayı, 12 ribaunt, Austin Reaves 25 sayı, 5 asist, LeBron James 23 sayı, 6 asist ve Russell Westbrook 12 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle mücadele etti.
Cedi, Cavaliers'ın kaybettiği maçta 17 sayı attı
Play-off potasında yer alan Cleveland Cavaliers ile Sacramento Kings arasındaki karşılaşmayı, konuk takım Kings 106-95 kazandı.
Kings'te Domantas Sabonis 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Kevin Huerter 19 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma, Harrison Barnes 20 sayı ve Keegan Murray 18 sayı üretti.
Cavaliers cephesinde Caris LeVert 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 asist ve Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.
Pelicans galibiyet serisini sürdürdü
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta New Orleans Pelicans, ağırladığı Phoenix Suns'ı 128-117 yendi. Önceki karşılaşmasında konferans liderliğine yükselen Pelicans, art arda 6. galibiyetini aldı.
Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson 35 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jose Alvarado 20 sayı, 3 top çalma, C.J. McCollum 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Larry Nance 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.
Deandre Ayton'ın 25 sayı, 14 ribaunt ve Chris Paul'ün 24 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı, Suns'ın peş peşe 3. maçını kaybetmesini engelleyemedi.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-New York Knicks: 102-121
Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-109
Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-111
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 95-106
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 120-116
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 133-122 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 114-103
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 128-117
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 108-118
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 105-106
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