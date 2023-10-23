26. Dünya Karate Şampiyonası'nda heyecan başlıyor

12 ülkeden yaklaşık 1100 karatecinin katılacağı organizasyon, 29 Ekim Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 13'ü kadın toplam 26 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:
Erkek ferdi kata: Ali Sofuoğlu
Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Erkek kumite 75 kilo: Enes Bulut
Erkek kumite 84 kilo: Uğur Aktaş
Erkek kumite +84 kilo: Ahmet Bulut
Erkek takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Erkek takım kumite: Eray Şamdan, Enes Bulut, Eren Akkurt, Fatih Şen, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Uğur Aktaş
Kadın kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu
Kadın kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kadın kumite 68 kilo: Sude Nur Aksoy
Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol
Kadın ferdi kata: Dilara Bozan
Kadın takım kata: Damla Pelit, Damla Su Türemen, Zehra Kaya
Kadın takım kumite: Sude Nur Aksoy, Gülsen Demirtürk, Eda Eltemur, Gülbahar Gözütok
Para karate: Nesrin Cavadzade, Muhammed Karakaya, Berkay Uslu