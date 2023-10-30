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Spor
AA 30.10.2023 09:43

23 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde Muhammet Hamza Bakır altın, Adem Burak Uzun bronz madalya elde etti. 23 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı, tarihte ilk kez dünya şampiyonu oldu.

23 Yaş Altı Grekoromen Milli Takımı ilk kez dünya şampiyonu oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Muhammet Hamza Bakır, Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile yaptığı final müsabakasını 5-3 kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

55 kiloda mindere çıkan Adem Burak Uzun ise Ermeni Manvel Khachatryan'ı teknik üstünlükle yenerek bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyonda grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, tarihte ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı.


Grekoromen stilde dün Mustafa Olgun, Alperen Berber ve Mustafa Safa Yıldırım gümüş, Mert İlbars ise bronz madalya elde etmişti.

Şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan 23 Yaş Altı Serbest Milli Takımı, dünya ikincisi olmuştu. Türkiye, kadınlarda ise 1 altın ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

Serbest stilde Muhammed Gimri altın, Adil Mısırcı gümüş, Oktay Çiftçi ve Abdullah Toprak bronz; kadınlarda ise Nesrin Baş altın, Elvira Kamaloğlu bronz madalya almıştı.

Bakan Bak 23 Yaş Altı Milli Güreş Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nı 3’ü altın, 12 madalyayla tamamlayan milli güreşçileri yayımladığı mesajla tebrik etti.

"Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanan milli güreşçilerimizi yürekten kutluyorum. 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımımızın, tarihte ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşması da bizleri ayrıca gururlandırdı. Elde edilen başarılarda emeği geçenleri tebrik ediyor, milli güreşçilerimizin başarılarının devamını diliyorum."

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