Haber Giriş: Kaynak: AA
2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ertelendi
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl erteledi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek organizasyonun 2021 yılına ertelendiği ifade edildi.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın 12-19 Eylül 2021'de düzenleneceği kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs salgını avrupa ampute futbol federasyonu 2020 Avrupa Ampute Futbol ŞampiyonasıSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 14:19
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