Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde, ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımdaki futbolcularının toplam piyasa değeri 14,02 milyar euro (130 milyar lira) olarak göze çarpıyor.

Takımların piyasa değerine koronavirüs etkisi

Koronavirüs salgınının etkisiyle mali açıdan zor günler geçiren takımların toplam piyasa değerinde geçen sezona göre yaşanan yaklaşık 2 milyar euroluk düşüş dikkati çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 16 milyar euro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon 14 milyar euro seviyelerine geriledi.

En büyük düşüşü, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG) ve İtalya'dan Juventus takımları yaşadı.

Barcelona'nın piyasa değeri 1,18 milyar eurodan 878,5 milyon euroya geriledi. Real Madrid'in geçen sezon 1,19 milyar euro olan kadro değeri 855 milyon euroya düştü. Geçen sezon 1,06 milyar euro piyasa değerine sahip PSG, bu sezona 858,75 milyon euro değerle girdi. Juventus'un kadro değeri ise 864'ten 690,2 milyon euroya indi.

[Fotoğraf: AA]

En değerlisi Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi, 1,1 milyar euro piyasa değeriyle İngiltere ekibi Liverpool oldu.

Liverpool'u 1,08 milyar euroyla bir diğer İngiltere temsilcisi Manchester City takip etti. İspanya'nın Barcelona takımı ise 878,5 milyon euroluk piyasa değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.

Ferencvaros'un değeri 24,2 milyon euro

Macaristan'ın Ferencvaros takımı, 24,2 milyon euroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında kadro değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Bu alanda Ferencvaros'u 42,05 milyon euroyla Danimarka'nın Midtjylland ve 83,85 milyon euroyla Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları izliyor.

Medipol Başakşehir 29. sırada

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Medipol Başakşehir, 86,15 milyon euroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 29. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakiplerinden PSG, 858,75 milyon euroluk değeriyle beşinci, İngiltere ekibi Manchester United 799,85 milyon euroluk değeriyle sekizinci, Almanya temsilcisi Leipzig de 514,58 milyon euroluk değeriyle 13. sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

En değerli futbolcu Mbappe

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcu, 180 milyon euroyla PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11 takımın kadro değerini tek başına geçmeyi başardı.

Mbappe'nin ardından 128'er milyon euroluk piyasa değerleriyle PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar ve Manchester City'nin İngiliz oyuncusu Raheem Sterling sıralanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve kadro değerleri şöyle: