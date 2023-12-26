1. Lig'de 3 haftalık maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların maç programı şöyle:
18. hafta
12 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)
13 Ocak Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bodrum FK- Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)
16.00 Adanaspor-Boluspor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü (Eyüp)
14 Ocak Pazar:
13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)
19.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mıustafa Denizli)
19.hafta
19 Ocak Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
21 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)
20. hafta
26 Ocak Cuma:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
27 Ocak Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)
19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)
28 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)
29 Ocak Pazartesi:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)