Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sıradışı
AA 19.09.2024 18:29

Yeni Zelanda'da rıhtımda sıkışan balina, iskelenin sökülmesiyle kurtarıldı

Yeni Zelanda'daki Kawau Adası'nda iskelenin altına sıkışan cüce mavi balina, iskelenin sökülmesiyle kurtarıldı.

Yeni Zelanda'da rıhtımda sıkışan balina, iskelenin sökülmesiyle kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki cüce mavi balina, 16 Eylül'de Ada'nın Schoolhouse Bay bölgesindeki iskelenin altında sıkıştı.

Ülkedeki Koruma Dairesi (DOC) yetkilileri ve teknik uzmanlar, genç balinayı kurtarmak için rıhtıma geldi.

İskeleyi söken yetkililerin, balinayı sıkıştığı yerden çıkması için yönlendirmesinin ardından cüce mavi balina, derin sulara doğru yüzdü.

DOC yetkilileri, durumu "oldukça beklenmedik" şeklinde nitelendirerek, benzer bir durumun yaşanmaması için bölge sakinlerinden gelecek günlerde çevrede balina görürlerse bunu bildirmelerini talep etti.

ETİKETLER
Yeni Zelanda
Sıradaki Haber
İngiltere'de doğan 3 kardeş yaklaşık 70 yıl sonra DNA eşleşmesiyle kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü gemi trafiğine açıldı
19:27
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 24 yaralı
19:38
Kentsel dönüşümle Kirazlıtepe'nin silüeti değişti
19:09
Beton refüje takılan tır yolu kapattı
18:46
Bakan Fidan, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile görüştü
18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri kabul etti
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi
FOTO FOKUS
Giresun'da denizde hortum
Giresun'da denizde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ