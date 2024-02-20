Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sıradışı
AA 20.02.2024 22:21

Roma havalimanında bir yolcuya Rus vatandaşı olduğu gerekçesiyle su satılmadı

İtalya'nın başkenti Roma'nın uluslararası havalimanı Fiumicino’daki gümrüksüz satış noktasında, bir yolcuya Rus vatandaşı olduğu için su satılmadığı ortaya çıkarken, söz konusu yolcudan özür dilendi.

Roma havalimanında bir yolcuya Rus vatandaşı olduğu gerekçesiyle su satılmadı

İtalya'da yaşayan Rusça öğretmeni Anna Larina, 18 Şubat’ta Instagram’da yaptığı paylaşımda, Moskova’ya seyahatinden önce Roma Fiumicino Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrüksüz satış noktasından, Rus vatandaşı olduğu gerekçesiyle su alamadığını belirtti.

Rus vatandaşı Larina, su almak istediğinde kasiyerlerin kendisine, "Rus iseniz su yok, hiçbir şey satamayız size. Çünkü Rusya, iki yıl önce savaş başlattı ve buna gerekçe olarak da Bakanlığın kendine özgü hükümlerini öne sürdüler." denildiğini dile getirdi.

Larina'nın bu video mesajı, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen görüntülerden oldu.

"Başınıza gelenlerden ötürü çok üzüldük ve pişmanlık duyuyoruz"

Havalimanında gümrüksüz satış noktalarından sorumlu Aelia Duty Free şirketinden ve Roma Havalimanı'ndan sorumlu ADR'den bugün birer açıklama yapıldı.

Aelia Duty Free şirketinden yapılan açıklamada, Rus yolcu Larina'dan karşı karşıya kaldığı bu "talihsiz olay nedeniyle" özür dilendiği, hiç kimseye su satışının yasak olmadığı ve böyle bir yasak talimatlarının bulunmadığı vurgulandı.

Larina'nın paylaşımının altında ADR şirketince de şu ifadelere yer verildi:

"Fiumicino Havalimanı’nda geçirdiğiniz sürede başınıza gelenlerden ötürü çok üzüldük ve pişmanlık duyuyoruz. Söz konusu davranış, kesinlikle ADR’nin ticari ortaklarınca uygulanan standartlara uygun değildir. Bu hususta, gerekli disiplin tedbirleri birkaç saatte alınacaktır."

Sosyal medya hesaplarına pek çok İtalyanın destek mesajı gönderdiği Larina, kendisine gösterilen dayanışmadan dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

ETİKETLER
İtalya Rusya
Sıradaki Haber
Hindistan'da bilim insanları bir kurbağanın bacağında filizlenen mantar keşfetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Husiler, İsrail’in Eilat kentinde hassas bölgeleri ve bir gemiyi hedef aldığını duyurdu
23:07
İsrail özel kuvvetleri, Cenin Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü
22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum
21:58
BM, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki yardımların yarısından fazlasını engellediğini açıkladı
21:52
DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonları: 8 gözaltı
21:50
İstanbul'da terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposu iddiasıyla vurduğu fabrikadaki hasar görüntülendi
FOTO FOKUS
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ