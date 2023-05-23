Yerli balistik füze Tayfun ikinci kez ateşlendi

Rize-Artvin Havalimanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ‘Kısa Menzilli Balistik Füze’ (SRBM) sisteminin ikinci test atışı yine bu bölgeden gerçekleştirildi.

Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, sosyal medya hesabından test atışına ilişkin paylaşımında, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Menzili 561 kilometre

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

Balistik füzeler neden önemli?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

Test neden Sinop yerine Rize’den yapıldı?

Türkiye’nin uzun menzilli füze testleri için bugüne kadar ağırlıklı olarak Sinop’un kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kez test Rize’den yapıldı. Bu durumun TAYFUN’un menziliyle ilgili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Sinop’tan bu denli uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya’nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize’den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor.

Türkiye’nin böyle bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda TAYFUN’un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Türkiye'nin Batı ve Doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.