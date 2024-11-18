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Savunma
AA 18.11.2024 11:48

ULAK Haberleşme, IDEAS Pakistan 2024'te boy gösterecek

ULAK Haberleşme, Pakistan'ın başkenti Karaçi'de 19-22 Kasım'da düzenlenecek IDEAS Pakistan 2024 Fuarı'nda, Türkiye'nin teknoloji ihracatını güçlendirmek amacıyla kalıcı ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

ULAK Haberleşme, IDEAS Pakistan 2024'te boy gösterecek
[Fotograf: AA]

Dünya genelinde savunma sanayii profesyonelleri ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren IDEAS Pakistan 2024 Fuarı, 19-22 Kasım'da Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenecek.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ULAK Haberleşme, savunma sanayiinin en prestijli etkinliklerinden olan bu fuara katılacak.

ULAK, global düzeyde iş birliği fırsatlarının sunulduğu fuarda yenilikçi çözümlerini sergileyecek.

Pakistan ve çevre ülkelerdeki paydaşlarla stratejik ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen şirket, Türkiye'nin savunma sanayiindeki güçlü teknolojik kapasitesini de uluslararası arenada tanıtmayı amaçlıyor.

ULAK Haberleşme tarafından geliştirilen haberleşme çözümlerinin sergileneceği fuarda, özellikle dikkati çeken zorlu coğrafi koşullarda dahi yüksek performans sağlayan 3 bini aşkın yerli ve milli baz istasyonu ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Uluslararası delegasyonlar ve sektör liderleriyle görüşme yapılması da planlanan fuarda, şirketin bölgedeki etkinliğini artırması, Türkiye'nin teknoloji ihracatını güçlendirmesi ve kalıcı ortaklıklar kurması hedefleniyor.

Sunduğu iletişim altyapısıyla bağımsız haberleşme ekosistemi oluşturan şirket, yüksek performanslı iletişim teknolojileriyle dikkati çekiyor.

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