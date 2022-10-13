Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi
Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'mızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" sözlerine yer verildi.
Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.
Bağlı kuruluşumuz @MKEgovtr tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12’nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz.#MSB pic.twitter.com/BNxhmlGEnJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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