Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 19.10.2023 09:23

Türk zırhlısı ARMA 6x6 Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Otokar tarafından geliştirilen ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Estonya'da ihracat başarısına ulaştı.

Türk zırhlısı ARMA 6x6 Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Otokar, Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak 4X4 ve 6X6 araçlara yönelik olarak Estonya'nın başkenti Tallinn'de sözleşme imzaladı.

Otokar, Avrupalı rakipleri geride bırakarak imzaladığı sözleşme kapsamında yaklaşık 130 milyon avro karşılığında ARMA 6X6 zırhlı personel taşıyıcı ihraç edecek. Araçlarla birlikte bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini de kapsayan sözleşmeye göre, teslimatların 2024 yılının ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, yaptığı açıklamada, Estonya'da imzaladıkları sözleşmeyle pazar çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.

"Avrupalı rakiplerimizin önüne geçtik"

ARMA 6X6 ile önemli bir Avrupa ülkesinin tedarikçisi konumuna geldiklerine işaret eden Vehbi, proje için 2020'den beri çaba harcadıklarını ve çok yol katettiklerini belirtti. Vehbi, "Ülkenin çok profesyonel yaklaşımı vardı. Çok adil bir rekabet ortamı oldu. Hem teknik özelliklerimiz hem de ticari koşullarımızla öne çıktık, en önemlisi Avrupalı rakiplerimizin önüne geçtik." dedi.

ARMA 6X6 ile yakaladıkları başarının en büyük sebeplerinden birinin aracın sahadaki başarısı olduğunu vurgulayan Vehbi, ARMA 6X6'nın halen 5 farklı kullanıcı tarafından tercih edildiğini bildirdi.

Sahadaki başarı rekabette avantaj sağladı

Konuyu "çok tekerlekli araç ailesi" olarak değerlendirdiklerini dile getiren Vehbi, "ARMA 6X6 ve 8X8 yaklaşık aynı platformlar sadece bir aks var aralarında. ARMA 6X6 5 farklı kullanıcıya yüksek riskli bölgelerde hizmet veriyor. Büyük başarılar elde etti. Savunma sanayisinde her ne kadar işler gizli yürüse de bunlar duyuluyor. Bu sebeple de burada çok büyük rekabet avantajı yakaladık." diye konuştu.

ARMA araç ailesinin "yüzde 100" yeni ihracat başarılarına imza atacağını ifade eden Vehbi, şunları kaydetti:

"Otokar mühendislik kabiliyetleri çok yüksek bir şirket. En büyük gurur kaynağımız, övünç kaynağımız, mühendislik kabiliyetlerimiz ve geniş ürün gamımız. Bu sebeple dünyanın her yerinde şu anda Avustralya hariç sadece ARMA değil çeşitli araçlarımızla rekabet halindeyiz. Dolayısıyla bizden iyi haberler duymaya devam edeceksiniz. Burada devletimizin desteğini arkamızda görmek bizim için büyük onurdu. Çok gurur kaynağıydı. Umarım bu destek de şirketlerimizin uluslararası başarıları da devam eder. Çok gururluyuz, mutluyuz."

En zorlu arazi ve iklim koşullarında kendini ispatladı

Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 6x6, halihazırda farklı coğrafyalarda 5 farklı kullanıcı envanterinde aktif olarak hizmet veriyor. ARMA 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemleri entegrasyonuna imkan sunuyor. Yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ARMA, geniş varyant yelpazesiyle en zorlu arazi ve iklim koşullarında kendini kanıtladı.

ARMA 6x6 özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. ARMA, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii İhracat
Sıradaki Haber
Türkiye'den Bosna Hersek'e destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
AYM, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti
10:33
İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor
10:32
Adana'da 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar
10:32
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
10:33
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
FOTO FOKUS
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ