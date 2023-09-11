Türk savunma sanayiinden Avrupa'da gövde gösterisi

Dünyanın en önemli savunma sanayisi etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023), 12-15 Eylül'de Londra'da gerçekleştirilecek.

"Entegre güce ulaşmak" temasıyla düzenlenecek fuarda, hava, kara, deniz, siber ve elektromanyetik faaliyetler ve uzaydan oluşan operasyonel alanlar arasında entegrasyon uygunluğu vurgulanacak.

Hükümetler, silahlı kuvvetler ve endüstri temsilcilerini bir araya getirecek etkinliğe, dünyanın birçok ülkesinden tedarikçi katılacak.

Türk savunma sanayisi şirketleri de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle fuara katılım sağlayacak.

Fuarda, aralarında ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS'in bulunduğu yaklaşık 30 Türk şirketi, ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek.

NMS-L ilk kez yurt dışında

Son dönemde, Türk savunma sanayisi şirketleri, İngiltere'de varlık göstermek için önemli adımlar atıyor.

Türk zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Avrupa ve İngiltere'deki stratejisini desteklemek için kısa süre önce "Nurol Makina UK" isimli bir şirket kurdu. Nurol Makina UK, sadece İngiliz ordusuna değil, İngiltere'den 3. ülkelere de hizmet verecek, 4X4 zırhlı araçların tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde yerli istihdam yaratacak.

Nurol Makina UK, DSEI 2023 ile ilk kez bir fuara katılım sağlayıp kendisini tanıtacak.

Şirket, yerel firmalarla işbirliği yaparak, onların teknoloji ve ürünlerini Nurol Makina araçlarında kullanıp İngiltere'de savunma sanayisinin ayrılmaz bir parçası olmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Nurol Makina UK, İngiltere'deki mühendislik ve inovasyon gücüyle araçlarının rekabet gücünü daha da artırmayı amaçlıyor. Bu sürecin bir parçası olarak Nurol Makina, İngiliz NP Aerospace firması ile işbirliği anlaşması imzaladı. NP Aerospace, zırhlı araç modernizasyonu konusunda İngiliz ordusuna hizmet veriyor. Şirket, İngiliz ordusu tarafından dünyanın farklı yerlerindeki operasyonlarda kullanılan 2 binden fazla araca çözümlerini uyguladı.

Nurol Makina UK, fuarda Hafif Zırhlı Araç NMS-L'yi ilk kez yurt dışında sergileyecek. NMS-L, fuarda sağdan direksiyonlu yeni konfigürasyonuyla katılımcılara sunulacak. Fuarda ayrıca Ejder Yalçın 4X4 tanıtılacak.

İngiltere'de satın alınan şirket için de ilk olacak

DSEI Fuarı, Türk savunma sanayisinin önde gelen silah üreticilerinden CANiK için de özel önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıl dünyadaki 3 orta kalibre top üreticisinden biri olan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK ve şirketler grubunun diğer üyeleri, tabancalardan uçaksavarlara, orta kalibre toplardan uzaktan komutalı silah kulelerine kadar birçok ürün sergileyecek.

CANiK şirketler grubunun yeni üyesi AEI Systems, kendi anavatanı İngiltere'de, ilk kez CANiK çatısı altında uluslararası bir fuarda, orta kalibre top sınıfında yer alan ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

CANiK, AEI Systems satın alması sonrası yüksek adetlerde hem İngiltere hem de Türkiye'de üretilecek topları, uzaktan komutalı silah sistemleri üzerinde başta Türkiye ve İngiltere olmak üzere, tüm dost ve müttefik ülkelerin kara, hava ve deniz platformlarının hizmetine sunacak.