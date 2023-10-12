TEI, SAHA-EDGE'de Savunma Sanayi Buluşması'nda

TEI'den yapılan açıklamada, SAHA İstanbul'a üye firmalara özel olarak düzenlenen ve Türk savunma sanayisinin ihracatının artırılması ile yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte TEI'nin savunma ve havacılık alanında bir iş birliği protokolüne imza attığı belirtildi.

Açıklamada etkinliğin ATO Congresium Uluslararası Sanat, Kongre, Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlendiği kaydedilerek, "Başta bakanlıklardan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan olmak üzere çok sayıda kurum ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok sayıda sektör uzmanı katıldı. TEI etkinlikte ayrıca Türkiye'nin en güçlü havacılık motoru TEI-TF10000'i sergiledi" ifadeleri kullanıldı.