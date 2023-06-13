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Savunma
TRT Haber 13.06.2023 15:08

TAYFUN'un test atışıyla ilgili yeni görüntüler paylaşıldı

ROKETSAN, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'un test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

Türkiye’nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' TAYFUN, geçtiğimiz ay ikinci kez Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlenmişti.

ROKETSAN, sosyal medya hesabından TAYFUN'un test atışına ilişkin yeni bir video paylaştı.

Balistik füzeler neden önemli?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Tayfun'un ikinci atışı: Uzay yolculuğu için de çok kritik
Tayfun'un ikinci atışı: Uzay yolculuğu için de çok kritik

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

TAYFUN füzesi Yunan basınında
TAYFUN füzesi Yunan basınında

Test neden Sinop yerine Rize’den yapıldı?

Türkiye’nin uzun menzilli füze testleri için bugüne kadar ağırlıklı olarak Sinop’un kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kez test Rize’den yapıldı. Bu durumun TAYFUN’un menziliyle ilgili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Sinop’tan bu denli uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya’nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize’den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor.

TAYFUN: Sahadaki dengeler sil baştan
TAYFUN: Sahadaki dengeler sil baştan

Türkiye’nin böyle bir füzeye sahip olması ne anlama geliyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda TAYFUN’un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Türkiye'nin Batı ve Doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.

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