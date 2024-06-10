STM Malezya donanması için 3 korvet inşa edecek

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Littoral Mission Ship Batch-2" projesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Türk savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri katıldı.

"LMS Batch-2 sadece bir başlangıç"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Türkiye ve Malezya arasında ‘Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Kraliyet Malezya Donanması için tedarik edilecek 'Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni'ni gerçekleştirdik. Malezya ilk defa bir ülke ile savunma ürünleri tedarikine yönelik G2G Mutabakat Muhtırası imzalamış oldu." ifadelerini kullandı.

Ana yüklenicisi STM olan Kraliyet Malezya Donanması'nın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan üç geminin Türkiye'de inşa edileceğini dile getiren Görgün, "Gemilerin özelleştirilmesi sırasında HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN olmak üzere bir dizi Türk Savunma Sanayii firmasının ürünü kullanılacak. LMS Batch-2 Projesi'nin, iki ülke arasında deniz platformları üzerine uzun vadeli işbirliklerinin sadece başlangıcı olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"STM'yi tebrik ederim"

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının her iki ülkeye, özellikle Malezya’ya fayda sağlayacağına inanıyorum, çünkü Türkiye Cumhuriyeti bugün sofistike bir askeri güç, mükemmel savunma teknolojilerine sahip ve Batı Asya'nın en ileri askeri üretim ülkelerinden biri konumunda. Bugün, STM ile LMS Batch 2’nin Kabul Mektubu teslim törenine şahit oluyoruz. Mutabakat Zaptı'nı imzaladığımızda, LMS satın alımı için 'LOA' vereceğiz. Bu da çok tarihi bir an, çünkü bugün Türkiye’de, STM tarafından üç LMS inşasına başlayacağımız anlamına geliyor. STM’yi tebrik ederim."

"Tecrübemizi ve teknolojimizi dost ülkelere aktarıyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de STM olarak 30 yılı aşkın bir süredir, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli ve yenilikçi sistemlerle karşıladıklarını belirterek, "Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi, dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz. Pakistan Donanması için inşa ettiğimiz su üstü platformları ve deniz altı modernizasyonlarının ardından, STM ana yükleniciliğinde Ukrayna için de iki adet korvet inşasına devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"Gemilerin inşasına bu yıl başlanacak ve 3,5 yılda tamamlanacak"

Malezya Donanması'nın gücüne güç katacak bir anlaşmaya imza atmaktan gurur duyduklarını ifade eden Güleryüz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde, dost ve kardeş Malezya Kraliyet Donanması için, uluslararası sularda kendini başarıyla kanıtlamış Ada Sınıfını temel alan 3 gemi inşa edeceğiz. Gemilerin inşasına bu yıl başlanacak ve 3,5 yıl içinde üç gemiyi de Malezya Donanması’na teslim edeceğiz. Devletten devlete (G2G) şeklinde yapılacak anlaşma ile STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici olacaktır.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk Savunma Sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecektir. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemiler; ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN başta olmak üzere yaklaşık 50 yerli firmanın öncü sistemleri ile donatılacaktır. Modern silah sistemleri, sensörler ve komu kontrol sistemine sahip olacak Malezya Korvetleri, geniş görev yelpazesinde Malezya Donanması’na hizmet verecektir."

STM LMS Batch-II gemi özellikleri

Açıklamada aktarılanlara göre, STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, Sahil Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de inşa edilecek. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici olacak. STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ILS) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ILS dokümanlarının hazırlanmasını üstlenecek.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk Savunma Sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler; ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak.

99,56 metre boya, 2 bin 500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.