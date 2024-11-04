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Savunma
AA 04.11.2024 17:39

Roketsan, ileri teknoloji deniz sistemleriyle 'Euronaval'da

Roket ve füze sistemleri geliştiren Roketsan, ileri teknolojiye sahip deniz sistemlerini Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Euronaval fuarında sergiliyor.

Roketsan, ileri teknoloji deniz sistemleriyle 'Euronaval'da
[Fotograf: AA]

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, deniz sistemleri özelinde düzenlenen ve alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri olan Euronaval, 4-7 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamak için Paris'te kapılarını açtı.

Birçok ülkenin üst düzey heyetleri ve askeri delegasyonlarının ziyaret ettiği Euronaval'da, Roketsan da son teknoloji ürünleriyle yerini aldı.

Euronaval'da özellikle deniz savunmasına yönelik geliştirdiği ürünlere ağırlık veren Roketsan, yeni ihracatlar gerçekleştirme hedefiyle fuarda önemli görüşmeler yapmayı hedefliyor.

Roketsan, Euronaval 2024'te Atmaca gemisavar füzesini, Çakır seyir füzesini, Orka yeni nesil hafif sınıf torpidosunu, Levent yakın hava savunma sistemini, Levent füzesini, MİDLAS milli dikey atım lançer sistemini sergiliyor.

Bunların yanı sıra Siper uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi, Hisar-D füzesi, Sungur hava savunma füze sistemi, Cirit lazer güdümlü füze, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi de Roketsan standında Euronaval katılımcıları ile buluşuyor.

Roketsan, ileri teknoloji deniz sistemleriyle 'Euronaval'da

"Üst düzey heyetler ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Roketsan olarak 36 yıldır, hava, kara, deniz ve uzay sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, denizlerin altından uzayın derinliklerine varıncaya kadar teknolojiler geliştirdiklerini ifade etti.

Euronaval'ın ise deniz sistemleri alanında geliştirdikleri sistemleri dünyaya tanıtma noktasında önemli fırsatlar sunduğunu aktaran İkinci, şunları kaydetti:

"Birçok ülkeden bu fuara katılan üst düzey heyetler, birçoğu sahada kendini kanıtlamış ve fiyat performans açısından rakiplerinin önüne geçen ürünlerimize büyük ilgi gösteriyor. Euronaval'da yaptığımız görüşmelerin yeni iş birliklerine de vesile olacağına inanıyorum."

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