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Savunma
AA 15.11.2024 10:53

Milli savaş gemileri ve mini İHA'lar Pakistan'da sahne alacak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini Pakistan'da gerçekleştirilecek IDEAS 2024 Fuarı'nda sergileyecek.

Milli savaş gemileri ve mini İHA'lar Pakistan'da sahne alacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisinin öne çıkan firmalarından STM, Pakistan'ın Karaçi şehrinde 19-22 Kasım arasında düzenlenecek, Güney Asya'nın önemli savunma fuarlarından Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS'a katılarak milli teknolojilerini tanıtacak.

STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İSTANBUL), STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı ve Türkiye'nin yurt dışında yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN (A39) STM stadında sergilenecek.

STM'nin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı ve mukavim tekne test üretimini geride bırakan Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500 ile sürat ve manevra gücü yüksek, satıhtan satha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen milli hücumbot tasarımı STM MPAC de STM standında yerini alacak.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu anti-personel ve zırh delici mühimmat başlığıyla fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

STM, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da fuarda tanıtacak.

"Pakistan'da yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin milli teknolojilerle 30'dan fazla ülkede ihracat ve işbirliği çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Ülkemizin güvenliği için ordumuzu milli teknolojilerimizle güçlendirirken, mühendislik kabiliyetlerimizle dost ülkelerin savunma kapasitelerini artıracak ihracatlar yapıyoruz. Bu ülkelerin başında gelen dost ve kardeş Pakistan'da bugüne kadar önemli projelere imza attık" ifadesini kullandı.

Pakistan donanması için tasarladıkları, Türkiye'nin yurt dışına yapmış olduğu en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek 2018'de teslim ettiklerini hatırlatan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatına da Pakistan'da imza attık. Pakistan’ın sahip olduğu Agosta 90B Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda, iki denizaltıyı modern sistemlerle donatarak, teslim ettik. Son denizaltının modernizasyonu için çalışmayı sürdürüyoruz. Askeri deniz kabiliyetlerimiz başta olmak üzere, kendini savaş ortamında başarıyla kanıtlamış taktik mini İHA sistemlerimizle de Pakistan'da yeni işbirliklerine imza atmayı hedefliyoruz."

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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