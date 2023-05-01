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Savunma
AA 01.05.2023 05:59

Milli kanatlar gövde gösterisine çıkıyor

Türkiye'nin milli projeleri için bugün görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek. Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3'ün birlikte görücüye çıkacağı programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Milli kanatlar gövde gösterisine çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde Türk havacılık sanayii açısından tarihi bir güne imza atılacak.

Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtılacak.

Fotoğraf: Milli Muharip Uçak[Fotoğraf: Milli Muharip Uçak]

İlk kez birlikte sergilenecekler

Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı.

Fotoğraf: ATAK-2[Fotoğraf: ATAK-2]

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

"Hayalet uçak" benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

"İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilenecek.

Fotoğraf: ANKA-3[Fotoğraf: ANKA-3]

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