Mali heyetinden Baykar'a ziyaret

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler" ifadesi kullanıldı.
Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler.— BAYKAR (@BaykarTech) June 29, 2024
Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk. ???????? ????????
Brigadier General Harouna Samake, Commander of Mali’s Land Forces, and his… pic.twitter.com/2xtcMiApfz
Açıklamada, "Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.