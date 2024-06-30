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Savunma
TRT Haber 30.06.2024 03:22

Mali heyetinden Baykar'a ziyaret

Mali Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki bir heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Mali heyetinden Baykar'a ziyaret

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret ettiler" ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, "Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

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Baykar Mali Yerli ve Milli Teknolojiler
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