KEMANKEŞ 2 ve DAĞHAN H620 İzmir'de vitrine çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden EFES-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler, açılan sergiyle tanıtıldı.

Türk savunma sanayisinden 48 şirketin ürünlerini görücüye çıkardığı sergide, ilk kez tanıtılan sistemlerle, tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılan bazı ürün ve sistemler de yer aldı.

Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin tatbikat katılımcısı ülkeler tarafından sahada görülmesine olanak sağlanan sergide Baykar'ın geliştirdiği mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yapımı zırhlı muhabere aracı DAĞHAN H-620 öne çıkıyor.

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi

Adını Türk savaş tarihinde önemli bir role sahip olan okçulardan alan KEMANKEŞ Füze Ailesi'nin yeni üyesi olan KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebiliyor.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu yerli jet motoru sayesinde süratle düşman hattı gerisindeki riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor.

Zorlu hava şartlarında hedefe tam isabet

200 kilometre görev menziline sahip olan ve yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini zorlu hava şartlarında dahi tanıyarak tam isabetle imha edebilen KEMANKEŞ 2, gece ve gündüz şartlarında kullanılabiliyor.

Barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilen KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda da destek sağlayabiliyor.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1 ise geçen yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti.

Zırhlı, paletli ve yüzde 100 elektrikli

Sergide MKE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve modern orduların ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen hibrit tahrik sistemli, paletli ve zırhlı muharebe aracı DAĞHAN H-620 de ilk kez tanıtılan araçlardan biri oldu.

Yeni nesil teknolojileri barındıran 18-20 ton sınıfındaki bu aracın üzerine 20-40 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebiliyor.

DAĞHAN H-620, düşük kızılötesi iz bırakan ve sessiz hareket etmesini sağlayan hibrit tahrik sistemine sahip olmasıyla da dikkati çekiyor.

MKE Anonim Şirketi AR-GE Mühendisi Seyfettin Topaloğlu, DAĞHAN H-620'nin zırhlı, paletli ve yüzde 100 elektrikli bir araç olarak tanımlanabileceğini belirtti.

"830 kilometreye kadar menzile sahip"

Hibrit bir teknolojiyle de donatılan DAĞHAN'ın üzerinde jeneratörlerinin bulunduğunu, bu sayede kendi kendini şarj edebildiğini anlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Hem ZMA hem ZPT araçlarının karışımı bir araç diyebiliriz. 18-20 ton sınıf aralığında bir araç. Hem personel taşıyabiliyor hem de üzerindeki silah sistemleriyle muharebe yapabiliyor. Bu yüzden aslında kompakt bir araç oldu. Şu an kendi envanterimizde elektrikli bir araç yok. Bu araç o yüzden güzel bir teknoloji olacak kuvvetimiz için. Üzerindeki pil paketleriyle ve jeneratör desteğiyle beraber 830 kilometreye kadar menzile sahip. Bu aracımızın testleri yeni tamamlandı. Bütün sürüş testlerini ve atış testlerini başarıyla geçti. Sergiye test parkurundan geldi diyebiliriz."