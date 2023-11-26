'KARAOK' hedefini tam isabetle vurdu

Roketsan, kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'un başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurduğunu açıkladı.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK Görev Başında! Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı." ifadelerine yer verildi.

Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK Görev Başında! ????



Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı. ????… pic.twitter.com/n22tMIQI55 — Roketsan (@roketsan) November 26, 2023

"KARAOK'tan kaçış yok"

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle #KARAOK ‘tan kaçış yok! Metehan’nın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz #KARAOK güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak. Roketsan'ımızı ve projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."