İlk milli yer gözlem uydusu Rasat 10 yaşında.

TÜBİTAK tarafından danışmanlık ve dış destek alınmadan Türkiye'de tasarlanıp üretildi. Tasarım ömrü 3 yıl olan uydu 2011’de Rusya’dan fırlatıldı.

RASAT ile Türk mühendisleri ve teknisyenleri, uzay ortamında uzun süre dayanabilen bir uydu üretebileceğini ispatlamış oldu.

Dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor

RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye üzerinden geçti. Kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü alabiliyor.

Elde edilen görüntüler şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY’da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Görüntüler birçok alanda kullanılıyor

Görüntülere gezgin.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ücretsiz ulaşılabiliyor.

Görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

Sırada İMECE ve Türksat 6A var

RASAT'ta, uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012'de uzaya fırlatılan keşif uydusu Göktürk-2'de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini Göktürk-2 uydusu ile daha da ileriye taşımış oldu.

TÜBİTAK UZAY, aynı anda hem metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE hem de ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarım ve üretimini de üstleniyor. Bu iki uydunun gelecek yıllarda uzaya fırlatılması planlanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

RASAT 10. yaşını IDEF'te kutladı

RASAT’ta, uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor.

Uzayda 10 yılını başarıyla tamamlayan RASAT’ın bir maketi, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda IDEF 2021’de sergilenmeye başlandı.