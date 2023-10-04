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Savunma
AA 04.10.2023 16:41

HÜRJET'in performans testleri devam ediyor

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET'in after burner ve pas geçme testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, after burner ve pas geçme testleri başarıyla gerçekleştirildi.

HÜRJET birçok görev için hazırlanıyor

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022'de düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşındı ve projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırma 30 Ocak 2023'te yapıldı. HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan'da gerçekleştirerek gökyüzü ile buluştu.

Tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET'in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı, Akrotim Gösteri Uçağı, Harbe Hazırlık Uçağı, Red Aircraft ve Uçak Gemisine İniş-Kalkış versiyonları bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında 27 Aralık 2022'de imzalanan sözleşme çerçevesinde ilk etapta 4 uçak ve gerekli görülen aşamada ilave 12 uçak için anlaşma sağlandı. Proje kapsamında Haziran 2024'te ikinci prototipin ilk uçuşu planlanıyor.

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HÜRJET Savunma Sanayii TUSAŞ
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