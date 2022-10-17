ASELSAN, hava araçlarının performansında kritik önemde olan elektrik alt sistemlerine yönelik çalışmalarını genişletiyor.

Bu alanda mevcut ürünlerini yeni teknolojilerle modernize eden, ürünlere yeni kabiliyetler kazandıran ASELSAN, aynı zamanda yeni ürün geliştirme çalışmaları yürütüyor.

"Çarpışmaya Dayanıklı Uçuş Veri Kayıt Sistemi"

ASELSAN'ın son dönemde gündemine aldığı projelerden biri "kara kutu" olarak da bilinen "Çarpışmaya Dayanıklı Uçuş Veri Kayıt Sistemi" adını taşıyor. Sistem, hava araçlarına entegre edilen ve kaza/kırım sonrasında incelenmek için kullanılan veri kayıt cihazı olarak görev yapıyor.

Bu cihazın en kritik bileşenini ise çarpışmaya dayanıklı bellek modülü (CSMU-Crash Survivable Memory Unit) oluşturuyor. Söz konusu bileşenin, kaza/kırım anında oluşması muhtemel en zorlu çevre şartlarında (çarpma, darbe, yanma, suya batma ve benzeri) zarar görmemesi ve kara kutunun içindeki bilgilerin okunmasını sağlaması gerekiyor. Tüm bu özellikleri dolayısıyla modül, hava araçlarının kaza/kırıma uğramasından sonra ilk aranıp bulunmaya çalışılan CSMU birimi olarak ortaya çıkıyor.

Askeri ve sivil alanda kullanılacak

Halihazırda yürütülen havacılık projeleri kapsamında kullanılan kara kutular yurt dışından tedarik ediliyor, kaza/kırım sonucunda verilerin okunması ve incelemesi yine yurt dışında gerçekleştiriliyor. Bu noktada, hem askeri platformların uçuş verilerinin güvenliğini sağlamak hem de sektörün ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayabilmek için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, ASELSAN tarafından öz kaynaklı projeler başlatıldı.

Bu çerçevede TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı AR-GE Destek Programı ve ASELSAN öz kaynaklarıyla yerli bir alt yüklenici firma ile EUROCAE ED-112A Çarpmaya Karşı Korumalı Havadan Kayıt Sistemleri İçin Minimum Çalışma Performansı Spesifikasyonu'na uygun CSMU birimi geliştiriliyor.

Proje kapsamında geliştirilecek CSMU birimi, yine ASELSAN öz kaynaklarıyla özgün geliştirme çalışmaları devam eden kara kutu (CVFDR) cihazına entegre edilecek.