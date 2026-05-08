Savunma
AA 08.05.2026 16:27

EFES-2026 tatbikatı'nda amfibi çıkarma ve hücum harekatı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında amfibi çıkarma ve hücum harekatı gerçekleştirildi.

[Fotograf: AA]

TCG Ç-158 ve TCG Ç-154 gemilerinin kullanıldığı amfibi çıkarma ve hücum harekatında, zırhlı muharebe araçları İmza, Azmim ve özel eğitimli 50 deniz piyadesi görev aldı.

Planlanan senaryoya göre, Urla'nın Demircili Koyu'nda TCG Ç-158 gemisine 2 İmza aracıyla 25 deniz piyadesi, TCG Ç-154 gemisine ise İmza ve Azmim aracıyla 25 deniz piyadesi bindirildi. Daha sonra çıkarma gemileri, araç ve askerlerle düşman kuvvetlerinin bulunduğu Doğanbey Sahili'ne yöneldi.

Çıkarma gemilerinden çalan hücum marşı eşliğinde zırhlı muharebe araçları ve deniz piyadeleri, sahile amfibi çıkarma ve hücum harekatı yaptı. Çıkarma sonrası zırhlı araçlar İmza ve Azmim, düşman hedeflerini gerçek mühimmatla imha etti.

Deniz piyadeleri ise kıyıdaki düşman direncini kırmak amacıyla hücum harekatını başarıyla tamamladı.

Askerler, harekat sırasında kıyıdaki düşman hedeflerini vurdu.

Çıkarma gemileri

151 Sınıfı Süratli Çıkarma Gemileri (LCT), Süratli Amfibi Gemi Projesi kapsamında tamamen yerli imkanlar kullanılarak Türk mühendis ve işçiler tarafından inşa edildi.

Sınıfının en süratli ve kapasitelisi bu gemiler, son teknoloji sistem ve cihazlarla donatıldı.

