Bayraktar TB3'ün 2. uçuş testi: 4 saat havada kaldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayraktar TB3'ün 4 saat süren 2. uçuş testini başarıyla tamamladığını kaydetti.

Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirmişti.

Yerli motorla uçtu

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalandı. TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor, deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle güç çarpanı olacak Bayraktar TB3, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yüz binlerce insan TCG Anadolu'da ziyaret etti

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi. Bu kapsamda yüz binlerce vatandaş Bayraktar TB3’ü güverte üzerinde görmek için Türkiye’nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.

Çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Gemiden uçuş testleri 2024'te yapılacak

TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni’ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.