ASELSAN'ın derinlerdeki "gözü" göreve hazır

ASELSAN’ın, su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki DERİNGÖZ’ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatılan, Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı olan DERİNGÖZ, su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Su altı operayonlarda kritik rol oynayacak

Su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanan DERİNGÖZ’ün bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

600 metre derinlikte çalışma yeteneğine sahip olan DERİNGÖZ, modüler sistem mimarisiyle dikkat çekiyor. Kablosuz haberleşme imkanı olan DERİNGÖZ’ün, ihtiyaca göre artırılabilir faydalı yük konfigürasyonları bulunuyor.

DERİNGÖZ’ün, maksimum 5.5 knots hız ve 3 knots tarama hızıyla Mavi Vatan’da Türkiye’ye büyük bir güç çarpanı oluşturması bekleniyor.

