Yüksek teknoloji ile savunma sanayiinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu amaçla tesis edilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretimde 1'inci yılını tamamladı.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, "Tesisimizi planlarken planlama stratejisinin haricinde biz ilk başlarda prosesler üzerine bina yapısı oluşturduk. Bu bize aslında sürecimize uygun fiziksel koşulları sağlaması açısından ciddi katkısı oldu."

Tesis, Türkiye'nin savunma sanayiinde gerçekleştirdiği büyük atılıma katkı veriyor.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası yüksek teknoloji üretiyor

TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise şunları söyledi:

"6 aylık gibi kısa bir sürede 170 adet uzaktan komutalı silah sistemleri yapıldı ve ASELSAN'a teslim edildi. Farklı kalibrasyonlarda silah sistemlerine ilişkin çalışmalar, tasarımdan AR-GE'ye kadar çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla ASELSAN yıllık hedeflerini de aşan, hem mali olarak hem teknik düzeyde üretim yapısı, üretim sayısı olarak farklı ürünlere girebilecek. Üretim yapısını ortaya koyacak, farklı ürünlere girmiş ve bunları üretmiş olacak."

Fabrikanın bir üretim üssü olması da amaçlanıyor.

Tesiste yürütülen projelerle ülkeye yerli ve milli ürünler kazandırılıyor.