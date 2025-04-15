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Savunma
TRT Haber 15.04.2025 21:03

Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breue, Türkiye’ye gelerek ASELSAN’ı ziyaret etti.

Almanya Genelkurmay Başkanı ASELSAN’ı ziyaret etti

ASELSAN, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer’i ağırladı.

Breuer ve beraberindeki heyete, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik ederken, heyet yerli ve milli savunma sanayii ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Ziyarete ilişkin Ahmet Akyol sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer’i ASELSAN’da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine savunma teknolojilerindeki uluslararası iş birliğine açık projelerimiz hakkında bilgi verdik. ASELSAN olarak, oyun değiştiren teknolojiler geliştirerek küresel ölçekte güvenliğe katkı sunmaya devam edeceğiz.”

 

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