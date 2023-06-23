Air Defender'a katılan Türk pilotlar takdir topladı

Almanya’nın öncülüğünde 12-23 Haziran'da düzenlenen Air Defender 2023 hava tatbikatı, yaklaşık iki hafta boyunca sadece Almanya değil Doğu Avrupa, Baltık Bölgesi ve Kuzey Denizi üzerinde icra edildi.

Bugün sona eren tatbikatta, 23 NATO müttefiki ile NATO üyesi olmayan iki ülke İsveç ve Japonya’dan 250’den fazla uçak, 10 bin havacı personel görev aldı. Tatbikatın ana unsurlarını Alman Hava Kuvvetleri ve ABD’den gelen 110 uçakla Amerikalı havacılar oluşturdu.

Air Defender 2023 tatbikatında, Türkiye de üç F-16 uçağıyla yer aldı. Uçaklar, Merzifon’da konuşlu 151. Filo Komutanlığından Almanya’ya uçtu. Türk uçakları, tatbikat boyunca yaklaşık 40 sorti gerçekleştirdi.

"Tüm ülkelerle karşılıklı olarak çalıştık"

Birlik Yer Değiştirme Komutanı Albay Ersin Özmen, tatbikattaki görevleri ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Tatbikata, üç F-16 ve Türk Hava Kuvvetlerinin değişik birimlerinden 56 personelle katılım sağladıklarını aktaran Albay Özmen, "Tatbikattaki amacımız; NATO üyesi ülkelerle karşılıklı operasyonel kapasiteyi artırmak ve koordinasyonu sağlamaktı. Bu kapsamda kuzey ve doğu sahada iki blok şeklinde günde 4 sorti şeklinde uçuşlarımızı icra ettik." dedi.

Özmen, uçuşlarda çoklu görev ve düşman hava savunma sistemlerini baskı altına alma görevlerini icra ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim için harp hazırlığımızı göstermek ve NATO üyesi ülkelerle işbirliğimizi artırmak için güzel bir fırsat oldu. Tüm ülkelerle karşılıklı olarak çalıştık. Farklı meydanlardan aynı anda görevler icra ettik. Bunun yapılabilirliğini gördük. Gerçek bir harekat ortamında da bu tür görevler icra edilecek. O yüzden bizim için çok güzel bir eğitim fırsatı oldu."

"Aynı uçuşta tek seferde 4 farklı görev aldığımız oldu"

Tatbikatta yer alan F-16 pilotu Binbaşı Şen de tatbikat öncesindeki planlamalarda, Türk ekibi olarak her rolde görev yapabileceklerini beyan ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Planlamalarda verilecek her türlü görevi yapabileceğimizi beyan ettik. Bu nedenle tatbikatta çeşitli görevler aldık. Aynı uçuşta tek seferde 4 farklı görev aldığımız oldu. Havadan havaya, havadan yere, hareketli hedeflere taarruz ve yakın hava desteği görevini tek bir uçuşa sığdırdık."

Türk askerine Alman ve Amerikalılardan övgü

Türk pilotlar ve havacılar, tatbikata katılan müttefik ülkelerin askerlerinin takdirini kazandı. Bunlardan biri olan Amerikalı pilot Yarbay Josh Higgins, tatbikat sırasında Türk pilotlarla yaşadığı tecrübeleri anlattı.

ABD’nin New Orleans kentindeki üsten tatbikat için Almanya’ya gelen F-15 pilotu ve tim komutanı Higgins, Air Defender sırasında Türk pilotlarla birkaç farklı durumda etkileşimi olduğunu söyledi.

Higgins, "Türk pilotları çok iyiydi ve profesyoneldi. İşlerini çok iyi yapıyorlar ve taktik olarak çok iyi performans sergilediler. Onlarla uçarken ben de kendilerinden bazı güzel şeyler öğrendim." diye konuştu.

"Türk ekibi üzerlerine düşen görevi çok iyi yaptı"

Air Defender 2023 boyunca Türk ekibiyle çalışan Alman subay da birlikte çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adının verilmesini istemeyen Alman subay, "Türk ekibiyle 9 yıl önce de çalışmıştım. Bu nedenle ne beklemem gerektiğini biliyordum. Çok iyilerdi, tatbikat çok iyi geçti. İşbirliğimiz de tüm NATO müttefikleri arasında olmasını beklediğimiz gibiydi. Türk ekibi üzerlerine düşen görevi çok iyi yaptı." ifadesini kullandı.

Schleswig/Jagel Hava Üssü

Tatbikat sırasında Türk F-16 jetlerinin konuşlandığı alan, Air Defender’da Almanya’nın belirlediği ana hava üslerinden biri olan kuzeydeki Schleswig/Jagel Hava Üssü’ydü.

Alman Hava Kuvvetlerinin 39 Tornado uçağının bulunduğu üsse tatbikat için Türk F-16’ları dahil olmak üzere çoğu ABD’ye ait olmak üzere NATO ülkelerinden 70 savaş uçağı daha geldi.

Üste görev yapan 2 bin Alman askerine Air Defender için 1600 asker eklendi. Bu askerler için sadece tatbikat sırasında kullanılmak üzere 1000 kadar prefabrik yapı kuruldu.

Tornado, F-16, F-15, Gripen, A-10 gibi savaş jetleri üsten her gün onlarca uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşlarda, it dalaşından düşman uçaklarını önlemeye kadar birçok senaryo içinde manevralar yapıldı.

Tatbikat boyunca ana hava sahası olarak Almanya kullanıldı. Ancak Baltık Bölgesi, Doğu Avrupa ve Kuzey Denizi üzerinde de uçuşlar düzenlendi.

Bölgede doğu-batı yönünde 250 mil, kuzey güney yönünde de yine 250 millik ve 20 kilometre yükseklik içindeki hava sahası uçuşlara ayrıldı.