2023 savunma sanayiine ASELSAN damgası

ASELSAN Genel Müdürü ve CEO'su Ahmet Akyol, şirketin faaliyetlerinde bu yıl öne çıkan gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Akyol, paylaşımında, "Milli teknolojilerimizle Türkiye Yüzyılı'nın simgesi 2023'e damga vurduk. 2024'te de ilkleri ve en iyileri geliştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2023’ün milli kazanımları:

Üretim/Teslimatlar

*Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, AKINCI, ALTAY, MİLGEM savaş gemileri, TCG ANADOLU, PİRİREİS denizaltı ASELSAN sistemleriyle donatıldı,

*ZMA Modernizasyon Projesinde araçlar birliklere teslim edildi,

*Modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı,

*Fırtına obüsleri yeni nesil atış kontrol sistemleriyle donatıldı,

*Boran obüslerine atış kontrol sistemi sunuldu ve ihracatına imkân sağlandı,

*ALKAR Havan Silah Sisteminin yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına devam edildi,

*ASELPOD Hedefleme Podu seri üretim teslimatlarının hepsi tamamlandı,

*CATS kameralarının teslimatları artırıldı, 177’nci CATS kamerası teslim edildi,

*Silah Tespit Radarımız STR’nin teslimatları tamamlandı,

*Hava Trafik Kontrol Radarımız HTKR’nin kullanımı yaygınlaştırıldı,

*F16’lar için geliştirilen IFF Birleşik Sorgulayıcı Cevaplayıcı teslimatı yapıldı,

*Milli Muharip Uçak haberleşme alt sistemi (ICNI) prototipinin tasarımı tamamlandı ve teslimatı yapıldı.

Envantere ilk defa giren ürünler

*Havan, top, roket ve mini-mikro İHA’lara karşı etkin SERHAT-Dual Radarı ilk kez envantere kazandırıldı,

*YENER-Modern Mayın Tespit Sistemi orduya ilk defa teslim edildi,

*ASELSAN 3810 - Görev kritik hibrit(LTE+DMR) el terminalinin ilk teslimatı yapıldı,

*DORUK-2 Elektro-Optik Sensör Sisteminin ilk teslimatları yapıldı,

*Gemilerde kullanılan CENK üç boyutlu arama radarı, AKREP atış kontrol radarı, ALPER-P radarı ilk kez teslim edildi,

*Helikopterler için yüksek görüntü sağlayan ASELFLIR-400 kamera ilk kez teslim edildi,

*Hava platformlarına hassas vuruş kabiliyeti sağlayan GÖZDE güdüm kiti ilk kez teslim edildi,

*Milli modüle sahip lazer mesafe ölçer sistemi CETVEL-100 ilk defa envantere kazandırıldı,

*KARAKURT keşif gözetleme ve hedefleme sisteminin ilk teslimi gerçekleştirildi,

*Deniz platformları için kızılötesi arama ve takip sağlayan PİRİ-100 teslim edildi,

*İRİS-100 Kızılötesi Füze İkaz Sistemi ilk defa yerli sensörle teslim edildi,

*KARTALGÖZÜ-200 tank periskobunun ilk teslimatı gerçekleştirildi,

*GÖKDENİZ Hava Savunma Sisteminin ilk teslimatını başarı ile tamamlandı,

*Torpido Kovan Sistemini millileştirerek ilk teslimatı yapıldı,

*FERSAH Karinaya Monteli Sonar Sistemi ilk defa teslim edildi,

*AMİR-100 Uçuş Veri Kayıt Sisteminin ilk teslimatı gerçekleştirildi,

*Milli Navigasyon Sistemleri ANS-420 ve ANS-600’ü ilk defa envantere kazandırıldı,

*İlk Milli Radyo Navigasyon Sistemi RNE-400’ün ilk teslimatı gerçekleştirildi,

*İlk Milli Trafik Çarpışma Önleme Sistemi TRUST’ın teslimatı yapıldı,

*Ana muharebe tankları, ilk defa milli atış kontrol sistemi VOLKAN-II ile donatıldı,

*Yapay zekâ destekli 4K IP Kamera ODAKAN’ı ilk defa envantere kazandırıldı,

*Yeni nesil PUHU Taşınabilir Dinleme ve Kestirme Sisteminin ilk teslimatını yapıldı,

*AREAS-2N Deniz Elektronik Harp Sistemi ilk defa teslim edildi,

*Yeni nesil İHA savar sisteminin ilk teslimatı yapıldı,

*İHA’larımız için geliştirdiğimiz Elektronik Harp görev yükleri kullanıma alındı.

Önemli faaliyetler

*Siper Hava Savunma Sisteminin seri üretim fazına geçildi,

*Siper Ürün-2 Sisteminin ilk atış testi yapıldı,

*Hisar O+ Sistemine RF arayıcı başlıklı füze ile önleme yeteneği kazandırıldı,

*Dünyada alanının en iyisi ASELFLIR-500 kamerası geliştirildi, İHA’lara entegre edildi, atış testlerini tamamlandı ve seri üretim aşamasına geçildi,

*AESA tabanlı milli uçak radarı MURAD’ı, AKINCI İHA’ya ve jet uçağına entegre edildi,

*Türksat-6A'daki ASELSAN görev yüklerinin uzay şartları doğrulama testleri başarıyla tamamlandı,

*LGK-82 Güdüm Kitini AKINCI İHA’ya entegre ederek atışı başarıyla tamamlandı,

* TOLUN Güdümlü Minyatür Bombayı AKINCI İHA’ya entegre ederek atışı başarıyla tamamlandı,

*LGK-81 Güdüm Kiti HÜRKUŞ’a entegre ederek atışı başarıyla tamamlandı,

*AKKOR Aktif Koruma Sistemi göreve hazır hale getirildi,

*Erken İhbar Radarı ERALP’ın geçici kabul testleri gerçekleştirildi,

*MARLIN SİDA’dan ilk füze ateşlendi,

*MİR İDA’dan ilk torpido atışı gerçekleştirildi,

*ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile hedef başarıyla vuruldu,

*Elektronik Harpte Sürü İHA konsepti başarıyla uygulandı,

*Hava savunma sistemlerine GÜRZ, GÖKSUR, GÖKDEMİR ve GÖKBERK eklendi,

*Milli Muharip Uçağı KAAN pilotlarının havadaki gözü olacak TULGAR’ın ilk prototip üretimi tamamlandı,

*TB2 İHA’nın ilk defa milli kriptolu yazılım tabanlı telsizle ve Ku-bant SATCOM sistemi ile uçuşu gerçekleştirildi,

*Bütünleşik araç içi yüz tanıma sistemi testleri başarıyla gerçekleştirildi.

İleri teknolojide ilkler

*İlk kuantum entegre devreleri üretildi,

*Yerli ve milli olarak tasarlanıp üretilen GaN Transistörleri sistem entegrasyon aşamasına geçti,

*Keşif ve gözlem uyduları için Yüksek Hızlı Adaptif Modülasyonlu X-Bant Verici birimi geliştirildi,

*İlk milli soğutmalı kızılötesi dedektörlerinin kabulü başarıyla tamamlandı,

*Soğutmasız ve SWIR detektörlerde çoklu adetlerde pilot üretimleri başarıyla tamamlandı,

*Milli ve yerli olarak geliştirilen ELMAS ekranı ATAK Helikopteri kokpitine entegre ederek ilk ihracatı gerçekleştirildi,

*Pekiştirmeli öğrenmeye dayalı yapay zeka algoritmalarına sahip karar destek ve komuta asistanı HAMLE’nin kabulleri tamamlandı,

*Bir yıl içinde 107 ürün millileştirildi. Bu ürünlerin önümüzdeki üç yılda Türkiye'ye 1 milyar dolar kazanım sağlayacağı öngörülüyor.

Sivil alandaki yüksek teknolojiler:

*İstanbul Havalimanı Metrosu sinyalizasyon sistemi kullanıma alındı,

*Elektrikli otobüslerle kentlerin karbon salınımı azaltıldı,

*ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları yurt içinde yaygınlaştırıldı,

*Sağlık alanında yerli Mobil X-Ray cihazının tasarımını tamamlandı, üretim aşamasına geçildi,

*OED Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazının teslimatında 9 bin adete ulaşıldı,

*Azerbaycan otoyollarına yüksek hızda ağırlık ölçüm sistemi kuruldu,

*Milli Sondaj Gemisi Abdülhamid Han’a KARETTA Anti-Jam Sistemi entegre edildi.

Uluslararası başarılar:

*Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listesinde iki basamak yükselerek 47’nci sıraya geçildi,

*SIPRI tarafından açıklanan dünyada en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan şirketler listesinde 60. sırada geçildi,

*Bu yıl 4 ülkeye ilk defa ihracat yapıldı, toplam ihracat yapılan ülke sayısı 85’e yükseldi,

*16 yeni ürünle ilgili ilk kez ihracat sözleşmeleri imzalandı,

*Polonya, Şili, BAE ve Makedonya’da açılan ofislerle dünyaya açılım stratejisi sürdürüldü,

*Tank sistemleri alanında ilk defa uluslararası bir seri üretim sözleşmesine imza atıldı,

*Hava Savunma Sistemlerinin hem kara hem deniz versiyonları için ilk ihracat sözleşmeleri imzalandı,

*HAKİM Hava Komuta Kontrol Sisteminin ilk uluslararası teslimatı gerçekleştirildi,

* Yazılım tabanlı Milli Deniz Telsizinin ilk ihracatı gerçekleştirildi,

*TB2 ve AKINCI ile birlikte CATS kamerasının ihraç edildiği ülke sayısı 10’u geçti.

Kurumsal gelişim ve başarılar:

*Borsa İstanbul piyasa değeri sıralamasına göre geçen yıl 8’inci olan ASELSAN bu yıl 7’nci sıraya yükseldi,

*Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO500) listesinde savunma sanayi alanında lider şirket olarak 20’nci sırada yer aldı,

*Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,41 ile tarihi zirveye taşındı,

*Savunma sanayinde Türkiye'nin “patent lideri” oldu,

*Yerleşkelerin büyüklüğü 5 milyon 174 bin 412 metrekareye ulaştı,

*Hatay’da kurulan Afet ve Lojistik Merkeziyle binlerce insana umut olundu,

*ASİL Platformu, Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne kavuşturuldu.

Ödüller:

*Sıfır Atık En İyi Uygulama,

*İnsan Kaynakları projelerinde Brandon Hall Human Capital Management Excellence Awards’da 6 dalda ödül,

*Savunma Sanayine Değer Katan Marka,

*Kalp-Akciğer Makinesine International Design Award Tasarım Ödülü,

*Tedarikçi İzleme Uygulamasıyla uluslararası Stevie Awards Ödülü,

*TİM İnovalig İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü Birincilik Ödülü,

*Siemens Xcelerator Technology Innovation Awards Ödülü,

*İş güvenliği alanında British Safety Awards Ödülü,

*Akıllı Ulaşım Sistemleri Ödülü,

*Brandon Hall Excellence Awards’dan İK uygulamalarına 4 altın ve 2 gümüş ödül,

*International Business Awards’ta Yılın Sürdürülebilir Girişimi Ödülü,

*Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırmasında, Mühendislik/BT alanında, hem öğrencilere hem de profesyonellere göre birincilik ödülü,

*Youthall ödüllerinde en çok çalışılmak istenen savunma sanayi şirketi birincilik ödülü,

*A yetenek programımız ile Youthall ödüllerinde En Beğenilen İşe Alım Programı ikincilik ödülü,

*360° Ürün Desteği ve Servis Yönetimi Projesine Steve Awards’tan Ödül.