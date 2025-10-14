Yapay zeka ile kalp ameliyatlarında risk azaldı, süre kısaldı

Prof. Dr. Kervan, bilim insanları olarak tıp alanında teknolojinin her aşamasını takip ettiklerini söyledi.

En önemli noktanın teknolojinin hasta için doğru tedavilerde kullanılması olduğuna dikkati çeken Kervan, "Bizim öncelikli amacımız, hastaya zarar vermemek ve hastalarımızın sağlıklarına kavuşarak onları sağlıkla taburcu edip evlerine gönderebilmek. Bu hedef doğrultusunda büyüklerimizden, hocalarımızdan öğrendiklerimizin üstüne bilgilerimizi koyuyoruz. Günümüzde ise teknoloji, yapay zeka teknoloji cihazları ve buna ilişkin yazılımları kullanıyoruz. Özellikle de görüntüleme yöntemlerinde bunları kullanıyoruz. Kalbimizden çıkan ana damarla ilgili ameliyatlarımızda yıllar önce bu ameliyatları öncesinde değerlendiremiyor, ameliyat sırasında değerlendirip kararı o şekilde veriyorduk" diye konuştu.

Yapay zekayla ameliyatlara günler öncesinde hazırlanabildiklerini vurgulayan Kervan, operasyona girmeden ameliyat bölgesini çok iyi değerlendirebildiklerinin altını çizdi.

"Önceden her şeye ameliyat sırasında karar vermek zorunda kalıyorduk"

Üç boyutlu görüntülemeler yaparak ameliyatlara çok iyi hazırlanabildiklerini anlatan Kervan, şöyle devam etti:

"O görüntülemeler üzerine çalışıyoruz. Nereden ameliyata gireceğiz, hangi taraftan ameliyat edeceğiz, hangi tekniği kullanacağız, bunlara artık ameliyat sırasında karar vermiyoruz. Önceden her şeye ameliyat sırasında karar vermek zorunda kalıyorduk. Yapay zekayla işimiz kolaylaştı. Ameliyatlarımız bir gün sürüyordu, şimdi artık daha kısa sürüyor. Kısa sürdüğü için de komplikasyonlarımız azaldı. Komplikasyonlarımız azalınca hastalarımız daha az hastanede yatma gereksinimi duyuyor. Hastalarımızı kolay taburcu ediyoruz ve artık evden de takip edebiliyoruz. Yeni yazılımlarla, akıllı telefona yüklenen programlarla onların tedavilerini evden de sağlayabiliyoruz.

Türkiye'de özellikle son birkaç yılda görüntüleme yöntemleri çok gelişmiş durumda. Dünyanın kullanmış olduğu görüntüleme yöntemlerini bizler de kullanıyoruz. Bu görüntüleme yöntemleriyle birlikte kalp ve kalpten çıkan ana damarlarda yapacağımız işlemlere ilişkin hastalara öncesinde bilgi verebiliyoruz, hangi ameliyatı hangi teknikle yapabileceğimizi söyleyebiliyoruz. Biz teknolojiyi kullanıyoruz ve bu teknoloji doğrultusunda da sonuçlarımız daha iyi."

Prof. Dr. Ümit Kervan, yapay zeka teknolojisinin gözle göremedikleri lezyonlara fokuslanmayı sağladığını, böylece gözden kaçmanın azaldığını ve daha net kararlar verebildiklerini dile getirdi.

"Tüketimin yanında üreten bir sağlık sisteminin içinde de olmaya başladık"

Türkiye'de sağlık alanında yazılımların geliştirilmesinde mühendislerin ve sağlık çalışanlarının artık birlikte çalıştığını belirten Kervan, "Bilim insanları olarak bizler, artık tüketimin yanında üreten bir sağlık sisteminin içinde de olmaya başladık. Gelecekte göreceksiniz, Türk bilim insanları, hekimleri, mühendisleri tarafından geliştirilmiş olan yazılımları ve cihazları kullanabileceğiz. Hastayı uzaktan takip edebildiğimiz, komplikasyonları öncesinde tahmin edip görebildiğimiz, hastamızı bize gelmeden orada tedavi edebildiğimiz yöntemleri geliştirdik. Bunlar tamamen kendi mühendislerimiz ve hekimlerimizle birlikte geliştirdiğimiz yöntemlerdir. Sadece Türkiye'dekilerin değil, artık yurt dışındaki hastaların tedavisinin takibini de buradaki yazılımlarla yapıyoruz" bilgisini verdi.

Kervan, hastaları uzaktan takip edebilecekleri yöntemler geliştirdiklerini, bu şekilde hastane yükünün de azaldığını kaydetti.

Önceden bazı hastaların ilaçları kullanmadığı ve kan sulandırıcı ilaçları eksik aldığı gerekçesiyle kalp kapağının tıkandığına veya çok kullanımda kanama meydana geldiğine dikkati çeken Kervan, "Artık hastalarımızı uzaktan da evden de takip edeceğimiz yöntemler geliştirdik. Bunları günlük hayatımızda kullanıyoruz. Böylece hastalarımız ameliyat olduktan sonra evlerinde tedavilerini alıyor, sonuçlarını bize gönderebiliyor, biz de o sonuçlar üzerinden hastaların tedavilerini planlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.